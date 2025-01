Hyper Light Breaker si mostra in un nuovo trailer incentrato sull'accesso anticipato

Il publisher Arc Games e il team Heart Machine hanno pubblicato un nuovo trailer di Hyper Light Breaker, il gioco d'azione roguelike in arrivo a giorni, incentrato proprio sull'accesso anticipato previsto per la prossima settimana.

Come abbiamo visto il mese scorso, Hyper Light Breaker ha ora una data di uscita precisa per l'Accesso Anticipato su Steam e questa è ora molto vicina: è in arrivo il 14 gennaio su Steam, in versione ancora preliminare ma che consentirà comunque di essere giocata a fondo.

Il trailer di oggi si concentra proprio su questa versione in arrivo, mostrando anche i Breaker utilizzabili dai giocatori, ovvero i personaggi giocabili, e i Crown da affrontare, ovvero i boss del particolare mondo del gioco.