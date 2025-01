Tre giochi di lancio per Nintendo Switch 2 sarebbero stati svelati attraverso i codici identificativi

Siamo sempre nel magico regno delle voci di corridoio su Nintendo Switch 2, in questo caso con la possibile scoperta di tre giochi di lancio per la nuova console Nintendo, che di fatto non è stata ancora annunciata in via ufficiale.

La questione parte da un altro rumor precedente, cosa ormai comune per quanto riguarda questo argomento, che si sta praticamente auto-alimentando attraverso voci di corridoio concatenate, che hanno ricevuto una ulteriore accelerazione notevole con l'arrivo del CES 2025 e la presentazione di vari presunti accessori per la console in questione, compreso un modello mock-up completo del dispositivo.

Nelle ore scorse sono girati su internet alcuni codici identificativi EAN, utilizzati per registrare prodotti di diverse categorie merceologiche in Europa, che sarebbero riferiti ad alcuni giochi di Nintendo Switch 2.