Un nuovo studio PlayStation pare sia stato costituito a Los Angeles, lavora a un gioco inedito

In base ad alcuni annunci di lavoro, è emersa la possibilità che un nuovo studio PlayStation sia stato fondato di recente, con base a Los Angeles e al lavoro su un gioco completamente nuovo, in base a quanto è possibile ricostruire.

Gli indizi sono pochi e vaghi, ma sembrano proprio puntare all'esistenza di un nuovo team dei PlayStation Studios non ancora annunciato in via ufficiale da parte di Sony, ma che si starebbe già organizzando per espandere il personale attraverso una nuova campagna di assunzioni.

Proprio da un annuncio legato a questa necessità di ampliare l'organico arrivano possibili informazioni su questo misterioso team, di cui ancora non si sa praticamente nulla al di là di un paio di dettagli.