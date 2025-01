Cancellati i preorder di Mighty No. 9 per Nintendo 3DS, dopo un'attesa di più di otto anni

Rimasero appese due versioni, pur promesse nella campagna: quella PlayStation Vita e quella Nintendo 3DS. Gli utenti ricevettero anche le notifiche per l'avvio delle prenotazioni, ma non se n'è mai fatto niente.

Amazon sta cancellando i preordini della versione Nintendo 3DS di Mighty No. 9 , seguito spirituale della serie Mega Man uscito nell'ormai remoto 2016, dopo una campagna Kickstarter davvero riuscita. Se ricordate, il successo di quest'ultima nacque dalla promessa di colmare il vuoto lasciato da Capcom, che stava trascurando la sua serie di platform action. Dopo qualche ritardo, Mighty No. 9 fu pubblicato ottenendo un'accoglienza molto fredda da parte del pubblico e della critica. Arrivò, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Mac, Linux, Windows e Nintendo Wii U.

Fine delle speranze

"Oggi hanno iniziato a cancellare i preordini. Il sogno è morto. Grazie ai miei cari Mighty Heads per aver provato a tenerlo in vita. Insieme siamo mitici," è il messaggio pubblicato dall'utente LonelyGoomba su X, uno dei più attivi nel seguire le vicende di Mighty No. 9 e uno di quelli che, nonostante tutto, ci sperava ancora. Del resto Amazon continuava a essere aggiornato con l'aggiunta di possibili periodi d'uscita del gioco (ultima segnalazione: 2025) e nessuno ha mai comunicato la cancellazione della conversione. Chiaramente Amazon ha rimborsato tutti gli acquisti fatti tramite le sue pagine.

La questione qui è abbastanza spinosa. È chiaro che per una software house piccola come Comcept sarebbe stato davvero oneroso lanciare oggi una versione Nintendo 3DS (e PS Vita) di Mighty No. 9, considerando che parliamo di una console commercialmente morta. Del resto già in passato c'erano stati chiari segni di abbandono. Nondimeno è giusto ricordare che alcuni avevano già pagato per averla, supportando il gioco durante la campagna di crowdfunding.

Comunque sia, la cancellazione delle prenotazioni dovrebbe mettere definitivamente fine alla questione.