Overdungeon è un gioco del team di Palworld, lanciato su Switch nel bel mezzo della causa con Nintendo

PocketPair, il team di sviluppo di Palworld, si trova attualmente nel bel mezzo di una causa legale contro The Pokemon Company e Nintendo, ma questo sembra non abbia comunque frenato gli affari con quest'ultima, considerando che ha appena lanciato un nuovo gioco, chiamato Overdugeon, su Nintendo Switch.

Trattandosi di un progetto che sarà partito già da tempo (l'uscita originale su PC risale al 2019), è piuttosto normale che una questione come la causa non impedisca il lancio del gioco sulla piattaforma Nintendo, ma la situazione è indubbiamente particolare, considerando anche che il titolo in questione è stato lanciato praticamente a sorpresa oggi.

Siamo ancora in attesa di aggiornamenti, intanto, sulla questione legale, con PocketPair che è stata accusata da Nintendo e The Pokemon Company per infrazione di brevetti in Palworld legati ovviamente a Pokémon.