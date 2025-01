Il gioco misterioso all'Xbox Developer Direct di gennaio non è stato ancora annunciato: è Oblivion Remake?

Nelle ore scorse, il capo del marketing di Xbox, Aaron Greenberg, ha rilanciato la notizia sull'annuncio dell'Xbox Developer Direct 2025 aggiungendo che ci sarà anche "un gioco non annunciato a sorpresa", cosa che fornisce un dettaglio interessante alla questione, poiché il titolo in questione, a quanto pare, non è ancora noto.

Microsoft ha annunciato oggi un nuovo Xbox Developer Direct , ovvero un evento di presentazione dedicato ad alcune produzioni degli Xbox Game Studios e non solo, che in questo caso si incentrerà anche su almeno un gioco misterioso , su cui sono emersi vaghi dettagli che potrebbero inquadrarlo meglio.

Quale sarà il gioco misterioso?

Tra i giochi annunciati all'Xbox Developer Direct 2025 ci sono DOOM: The Dark Ages, South of Midnight e Clair Obscur: Expedition 33, ma ci sarà anche questo misterioso gioco non ancora annunciato.

L'immagine di annuncio dell'Xbox Developer Direct 2025

Seguendo alcuni rumor recenti, in molti pensano che questo titolo sia il remaster o remake di Oblivion, che risulta in molti rumor riguardanti le produzioni di Xbox Game Studios previste per il 2025 e che in effetti non è stato ancora annunciato.

Tuttavia, alcuni leaker e insider hanno escluso che il gioco in questione sia la riedizione del celebre titolo di Bethesda, che secondo voci dovrebbe essere curata dal team Virtuos: in particolare i noti Shinobi602 e eXtas1s hanno riferito che il gioco misterioso non è Oblivion.

Restano dunque aperte numerose ipotesi che risultano difficili da inquadrare, considerando quanto riferito da Greenberg. Se davvero si trattasse di un gioco non annunciato non dovrebbe rientrare nei titoli noti.

Secondo una teoria alquanto fantasiosa, tra le ipotesi rientrerebbe anche un possibile Quake 6, considerando che il titolo sembrava essere stato anticipato dalla stessa id Software con un indizio nascosto all'interno di un suo video di presentazione, e considerando che il messaggio parla del team in generale piuttosto che di un singolo titolo, non è da escludere a priori.

In ogni caso non resta che attendere la presentazione, fissata per il 23 gennaio, per scoprirlo.