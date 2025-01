Anche The Last of Us Parte 2 Remastered su PC richiederà un account PSN

Seguendo quella che sembra ormai una linea ben consolidata, Sony ha deciso che anche The Last of Us Parte 2 Remastered richiederà un account PSN su PC per poter essere giocato, così come successo con tutti i recenti giochi PlayStation su piattaforma Windows.

Il gioco arriverà su Steam ed Epic Games Store il 3 aprile, e a quanto pare è già confermata la richiesta dell'account al PlayStation Network, nonostante si tratti di un titolo prettamente single player, ma è chiaro che per Sony la diffusione degli account al proprio servizio sia di fondamentale importanza nella sua espansione su PC.

I titoli più recenti che hanno richiesto tale caratteristica sono stati Concord e Horizon Zero Dawn Remastered, con il precedente di Helldivers 2 che ha scatenato un vero e proprio putiferio presso l'utenza PC.