Amazon Prime Gaming regala ben 16 giochi gratis a gennaio, vediamo la lista completa

Non è peraltro escluso che possano esserci anche altre introduzioni nell'elenco di gennaio, sebbene la lista comprenda già giochi in arrivo proprio alla fine del mese, dunque sembrerebbe completa.

Due giochi erano stati già offerti a sorpresa proprio nei primi giorni del mese , per festeggiare l'inizio dell'anno, ovvero The Bridge e Easter Exorcist, ma a questi se ne sono aggiunti altri in queste ore e ulteriori titoli arriveranno più avanti nel corso del mese.

Si completa la lista dei giochi gratis previsti per gli abbonati all'abbonamento Amazon Prime Gaming (compreso in Amazon Prime) nel mese di gennaio 2025 , e si tratta di un elenco davvero ricco, comprendente addirittura 16 giochi.

Ecco la lista dei 16 giochi in arrivo a gennaio

In ogni caso, gli abbonati a Prime Gaming hanno di che giocare anche all'inizio di questo nuovo anno, nonostante un mese ancora piuttosto tranquillo in termini di nuove uscite.

La copertina di Deus Ex

Ecco dunque la lista completa dei giochi gratis di Prime Gaming per gennaio:

Eastern Exorcist [Epic Games Store] - Disponibile ora

The Bridge [Epic Games Store] - Disponibile ora

BioShock 2 Remastered [GOG] - Disponibile ora

Spirit Mancer [Amazon Games App] - Disponibile ora

SkyDrift Infinity [Epic Games Store] - Disponibile ora

GRIP [GOG] - 16 gennaio

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech [GOG] - 16 gennaio

Are You Smarter Than A 5th Grader [Epic Games Store] - 16 gennaio

Deus Ex GOTY Edition [GOG] - 23 gennaio

To The Rescue! [Epic Games Store] - 23 gennaio

Star Stuff [Epic Games Store] - 23 gennaio

Spitlings [Amazon Games App] - 23 gennaio

Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store] - 23 gennaio

ENDER LILIES: Quietus of the Knights [Epic Games Store] - 30 gennaio

Blood West [GOG] - 30 gennaio

Super Meat Boy Forever [Epic Games Store] - 30 gennaio

Sono già disponibili anche BioShock 2 Remastered su GOG, Spirit Mancer su Amazon Games e SkyDrift Infinity su Epic Games Store, mentre gli altri arriveranno nelle prossime settimane entro la fine di gennaio.

Da notare alcuni titoli di particolare interesse come il grande classico Deus Ex, l'ottimo Ender Lilies: Quietus of the Knights, GRIP e altri, con una selezione davvero molto variegata.