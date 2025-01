Amazon Prime Gaming regalerà 16 giochi a gennaio, ecco quali

Prime Gaming ha svelato la line up completa di giochi che regalerà a gennaio 2025 , alcuni dei quali in realtà già disponibili. Si tratta di ben 16 titoli che gli abbonati Amazon Prime (il servizio è compreso nell'abbonamento generale di Amazon) potranno riscattare senza costi aggiuntivi. I due più rilevanti sono sicuramente Deus Ex GOTY Edition, uno dei titoli più importanti della storia dei videogiochi, e Bioshock 2 Remastered, che possiamo considerare uno dei suoi figli, ma c'è anche altro di interessante.

Tanti giochi

L'elenco comprende anche altri giochi di livello, come Blood West e ENDER LILIES: Quietus of the Knights e i due già disponibili, ossia Eastern Exorcist e The Bridge, pubblicati prima dell'annuncio ufficiale. Tra gli altri giochi vanno sicuramente segnalati Steamworld Quest: Hand of Gilgamech, Zombie Army 4: Dead War, Are You Smarter than a 5th Grade, Star Stuff, Skydrift Infinity, Spirit Mancer e Super Meat Boy Forever.

I giochi di gennaio di Prime Gaming

Vediamo comunque l'elenco completo dei giochi in regalo:

Eastern Exorcist [Epic Games Store] - Disponibile ora

The Bridge [Epic Games Store] - Disponibile ora

BioShock 2 Remastered [GOG] - Disponibile ora

Spirit Mancer [Amazon Games App] - Disponibile ora

SkyDrift Infinity [Epic Games Store] - Disponibile ora

GRIP [GOG] - 16 gennaio

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech [GOG] - 16 gennaio

Are You Smarter Than A 5th Grader [Epic Games Store] - 16 gennaio

Deus Ex GOTY Edition [GOG] - 23 gennaio

To The Rescue! [Epic Games Store] - 23 gennaio

Star Stuff [Epic Games Store] - 23 gennaio

Spitlings [Amazon Games App] - 23 gennaio

Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store] - 23 gennaio

ENDER LILIES: Quietus of the Knights [Epic Games Store] - 30 gennaio

Blood West [GOG] - 30 gennaio

Super Meat Boy Forever [Epic Games Store] - 30 gennaio

Come sempre, i singoli giochi andranno riscattati sui relativi negozi, seguendo le indicazioni fornite da Prime Gaming. Questo mese la maggior parte dei codici è riscattabile su Epic Games Store (il mese scorso prevaleva GOG), ma ci sono titoli anche per l'applicazione proprietaria di Amazon e per Legacy Games.

Per ottenere i giochi, non vi resta che andare su Prime Gaming e riscattarli.