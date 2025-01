Nintendo ha annunciato un Game Boy fatto di LEGO

Non ne sappiamo ancora molto al di là del brevissimo teaser allegato al messaggio di annuncio di questo nuovo set LEGO, che potete vedere qui sotto, ma ulteriori informazioni arriveranno in seguito.

La storica console portatile di Nintendo tornerà dunque in una nuova forma LEGO, tutta da costruire attraverso vari mattoncini che riprenderanno precisamente la forma originale della macchina che ha spinto il gaming portatile più di qualsiasi altra prima, attraverso un'iniziativa che farà la gioia dei collezionisti.

Forse non è proprio l'annuncio di una nuova console che aspettavamo da parte di Nintendo in questi giorni, ma si tratta comunque di una novità interessante: attraverso una nuova collaborazione con LEGO , verrà lanciato un nuovo set a forma di Game Boy .

Un set da collezione

Come riferito da Nintendo, il set LEGO Game Boy arriverà a ottobre 2025, dunque c'è ancora parecchio tempo per conoscerlo meglio, per il momento abbiamo solo il breve teaser di presentazione.



Da questo possiamo intuire alcuni elementi caratteristici di questa riproduzione del Game Boy: gli iconici tasti viola e la croce direzionale con i tipici incastri sporgenti marchiati LEGO sono quelli che vengono visualizzati da questo primo video di annuncio.

Prosegue dunque la collaborazione tra Nintendo e LEGO, che in precedenza ha portato sul mercato anche lo spettacolare NES da costruire con tanto di TV in stile Retrò, in attesa di vedere quale sorpresa emergerà anche da questa nuova partnership.

Ben avviata è anche la serie LEGO Super Mario, mentre più di recente abbiamo visto il ricco set con il Deku Tree della serie The Legend of Zelda.