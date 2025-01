Creative Assembly ha suggerito lo sviluppo di Total War: Warhammer 40.000

Molti credono che Creative Assembly sia al lavoro su di un potenziale Total War: Warhammer 40.000 . Sarebbe un passo naturale, dopo il successo della serie Total War: Warhammer , ma ancora non c'è certezza in merito. Negli ultimi giorni è però arrivato un suggerimento dallo sviluppatore stesso, che ha messo i giocatori sull'attenti, facendo partire le speculazioni. Più che altro, alcuni hanno interpretato una parte del messaggio di ringraziamento ai fan per il supporto dato nel 2024, come un accenno all'esistenza di Total War: Warhammer 40.000.

Sangue e budella

Più precisamente, la parte incriminata è questa: "Se un futuro Total War, tematicamente, richiederà sangue, lo includeremo all'interno del gioco base senza che ci siano acquisti separati da fare. Questo potrebbe comportare un aumento di classificazione dell'età nei titoli futuri e influire su come potenzialmente promuoviamo i nostri giochi, ma vogliamo che la serie sia la più emozionante, immersiva e autentica possibile."

Total War: Warhammer III sarà seguito da Total War: Warhammer 40.000?

Per dare un contesto, i capitoli della serie Total War sono stati sempre lanciati senza effetti di sangue o smembramenti, aggiungibili a parte acquistando dei DLC. La motivazione ufficiale è sempre stata la volontà di non far crescere la classificazione per età dei capitoli della serie.

Per molti il cambiamento attuato da Creative Assembly non sarebbe dovuto solo dalla volontà di andare incontro alla comunità, ma anche al fatto che un eventuale Total War: Warhammer 40.000 risulterebbe moncato senza effetti grandguignoleschi. In effetti, provate a immaginare il mondo di Warhammer 40.000 ripulito dal sangue...

Insomma, una licenza così importante potrebbe ben valere una classificazione più elevata, anche perché sarebbe l'unica a giustificarla. Immaginiamo che un eventuale Total War: Star Wars, altro titolo che pare essere in sviluppo presso Creative Assembly, non avrebbe di questi problemi, visto che la serie è da sempre restia a mostrare sangue e viscere.

Naturalmente è giusto ribadire che attualmente siamo di fronte a delle mere speculazioni. Nel caso in cui esista un Total War. Warhammer 40.000, sicuramente Creative Assembly non mancherà di annunciarlo a tempo debito.