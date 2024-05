Total War: Star Wars sarebbe in sviluppo presso Creative Assembley, per un rumor

Questi perlomeno sono i dettagli condivisi dal portale Dualshockers, che precisa che le informazioni risalgono all'ottobre del 2023 e che dunque nel frattempo i piani potrebbero essere cambiati. Al momento non è chiaro l'ordine con cui verranno pubblicati questi progetti, ma solitamente Sega tende a lanciare almeno un Total War ogni anno, con le eccezioni rappresentate dal 2021 e il 2014. Se effettivamente questo presunto Total War: Star Wars è in ordine cronologico il secondo dei tre progetti in corso d'opera, allora potrebbe arrivare già nel 2025, per quanto è bene precisare che si tratta solo di una speculazione.

Creative Assembly solo su strategici dopo la cancellazione di Hyenas

Un'immagine da Total War: Pharaoh

L'ultimo titolo della serie strategica è stato Total War: Pharaoh, realizzato dallo studio bulgaro Creative Assembly Sofia e pubblicato lo scorso ottobre. Il gioco non ha riscosso grande approvazione da parte dei giocatori e della stampa (a proposito, ecco la nostra recensione), tanto che a dicembre il prezzo del gioco è stato tagliato permanentemente a 39,99 euro.

La divisione del Regno Unito ha aperto un terzo studio a Newcastle lo scorso anno, attualmente al lavoro su un progetto non ancora annunciato, che potrebbe essere uno dei tre Total War in corso d'opera sopracitati. Sempre gli studi inglesi in precedenza stavano lavorando allo sparatutto multiplayer Hyenas, che tuttavia è stato cancellato lo scorso settembre, comportando a dei tagli al personale per l'organico di Creative Assembly e un cambio di strategia con l'obiettivo di concentrare le risorse dello studio nel genere in cui è più ferrato, ovvero quello degli strategici.

Chiaramente le informazioni di Dualshockers non vanno prese come oro colato, per quanto un eventuale gioco a tema Star Wars non sarebbe il primo Total War su licenza, considerando il filone Total War: Warhammer.