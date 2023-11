Creative Assembly si concentrerà solo sugli strategici dopo la cancellazione di Hyenas

"Ogni studio ha i suoi punti di forza e debolezze, ma i venti favorevoli durante il periodo iniziale del Covid-19, assieme alle performance ottime di ogni gioco, ci hanno portato a adottare una strategia per accelerare la nostra crescita, anche in aree dove questi studi non hanno provato a muoversi", ha detto Satomi.

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, il CEO di Sega Sammy , Haruki Satomi, ha suggerito che Creative Assembly si occuperà esclusivamente di giochi di stampo strategico in tempo reale, ovvero il genere in cui il team di sviluppo è più ferrato. Una decisione a quanto pare maturata dopo la cancellazione dello sparatutto multiplayer Hyenas.

Hyenas uno dei giochi più ambiziosi di Sega

Satomi ha aggiunto che Hyenas era un gioco di buona qualità, ma che infine la compagnia ha deciso di cancellarlo in quanto riteneva non sarebbe stato in grado di raggiungere una qualità tale da tenere incollati i giocatori nei server di gioco per un lungo periodo.

"In parole povere, Creative Assembly era brava nei giochi offline di genere RTS, ma ha accettato la sfida di sviluppare Hyenas, un gioco online di genere FPS."

"Tuttavia, sebbene il gioco in sé fosse buono, abbiamo deciso di cancellare lo sviluppo di Hyenas perché non pensavamo che avrebbe raggiunto una qualità tale da soddisfare i nostri utenti, se consideriamo la possibilità di farlo funzionare davvero come gioco online competitivo per un lungo periodo di tempo."

In precedenza è emerso che Hyenas è stato il gioco con il budget più grande mai finanziato da Sega e che dopo la cancellazione potrebbero arrivare dei tagli al personale per il team di Creative Assembly.