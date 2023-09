Hyenas, Creative Assembly annuncia possibili licenziamenti dopo la cancellazione

Creative Assembly ha annunciato la possibilità di dover effettuare una serie di licenziamenti in seguito alla cancellazione di Hyenas, lo sparatutto a cui il team di sviluppo stava lavorando per conto di SEGA, che ha deciso appunto di fermare il progetto.

"Abbiamo preso la difficilissima decisione di far partire una consultazione in merito a eventuali ridondanze presso i nostri uffici nel Regno Unito per via della cancellazione di Hyenas", si legge in un messaggio dello studio. "Ciò purtroppo potrebbe portare a dei licenziamenti."

"Comprendiamo perfettamente che ciò potrebbe avere un impatto significativo sui nostri dipendenti, che vengano colpiti direttamente o meno da queste decisioni, e siamo sinceramente dispiaciuti per tutto ciò. Abbiamo sempre provato a operare come uno studio che mette le persone davanti a tutto: si tratta di uno dei nostri valori fondamentali."

"Mentre attraversiamo questo difficile percorso, daremo la priorità al supporto della nostra gente a ogni passo. Lavoreremo perché chi è a rischio di licenziamento venga riallocato dove possibile, così da minimizzare la perdita di posti di lavoro."