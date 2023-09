Marvel's Spider-Man 2, ecco le opzioni di accessibilità: ne arriveranno anche altre

In Marvel's Spider-Man 2 si potranno infine modificare scelte rapide e velocità di gioco . Le prime permetteranno di assegnare funzionalità particolari al pulsante destro o sinistro del pad, inclusa appunto la regolazione della velocità per scendere al 70%, al 50% o al 30% del normale.

Non mancheranno poi funzionalità di autocompletamento dei Quick Time Event , il passaggio da pressioni ripetute a prolungate e la raffica di lancia-ragnatele, pensata per ridurre l'affaticamento muscolare.

Vedremo inoltre il ritorno dell' inseguimento assistito , visto per la prima volta in Marvel's Spider-Man: Miles Morales , che andrà a ridurre la velocità massima del bersaglio e ad ampliare la finestra temporale prima della fuga, che avverrà automaticamente premendo R3 mentre si punta la visuale contro un bersaglio.

Le nuove opzioni

Come accennato in apertura, Marvel's Spider-Man 2 riceverà tramite un aggiornamento ulteriori opzioni di accessibilità, come ad esempio le descrizioni audio che aggiungono al contesto visivo una voce narrante che descrive filmati e persino quick time event, un lettore schermo per la descrizione dell'intera interfaccia e le didascalie.

Come detto, queste ulteriori regolazioni verranno integrate all'interno del titolo di Insomniac Games tramite un aggiornamento che il team conta di mettere a disposizione nel mese di dicembre.