Hyenas: trailer annuncia lo sparatutto online di Creative Assembly

Sega e Creative Assembly hanno annunciato con un trailer lo sparatutto online Hyenas per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Ps4 e PS5. L'uscita è prevista per il 2023, in data ancora da destinarsi.

Pubblicate anche le prime immagini, che mostrano il gioco in azione:

Nel filmato possiamo vedere alcuni personaggi affrontarsi in un filmato in computer grafica che mostra lo stile grafico davvero peculiare. Da notare che il team che ha lavorato al gioco è lo stesso di Alien: Isolation.

Per il gameplay si parla di scontri a gravità zero e di furto di merchandise legato ai marchi che faranno parte del gioco. Altri dettagli parlando di quindici giocatori per partita, divisi in tre squadre da cinque; l'obiettivo è quello di rubare più tesori degli altri, appartenenti alla cultura popolare; le mappe saranno ambientati su delle navi mercantili.

Leggiamo la descrizione ufficiale per avere più dettagli:

La Terra è andata, i ricchi hanno colonizzato Marte e il resto dell'umanità vive di stenti in una gigantesca baraccopoli orbitante chiamata L'Onta. Mentre la gente fa di tutto per sopravvivere, i miliardari di Marte si preoccupano soltanto di appagare le loro polverose nostalgie. Da una parte le navi da saccheggio, enormi veicoli spaziali dediti al traffico di manufatti della cultura pop recuperati dal suolo terrestre e rivenduti a prezzi stratosferici.

Dall'altra noi, un improbabile branco di rapinatori di talento con un solo obiettivo: portar via ai marziani la loro roba, o meglio... la NOSTRA roba. Ci chiamano "Iene".

Facciamo irruzione, svuotiamo qualche caricatore sui loro cloni della sorveglianza e altre "misure preventive", facciamo piazza pulita di tutta la merce migliore e alziamo i tacchi. Far esplodere un clone a gravità zero fa abbastanza schifo, ma finché ne usciamo con le tasche piene ne vale sempre la pena.

Allora, sei dei nostri?

Zero sbatti a gravità zero!

Perché camminare quando puoi volare? Attraversa in scioltezza aree a gravità zero e spicca il volo mentre apri il fuoco sui tuoi nemici.

Scopri le Iene

Un cast di indimenticabili disadattati dotati di abilità e personalità uniche. Adori sparare? O preferisci manipolare l'ambiente a tuo vantaggio? Scegli la Iena che più si addice al tuo stile.

Ruba merchandise iconico

Gli oggetti della cultura pop del passato sono manufatti preziosi, nell'era post-terrestre. Ruba memorabilia di culto dai caveau delle navi da saccheggio prima che lo facciano le squadre rivali.

Porta in cima il tuo branco

Competi con altre squadre di agguerriti giocatori mentre elimini la sorveglianza della nave da saccheggio. Accumula la tua quota di bottino e datti alla fuga per ottenere la vittoria.

Una sfida in continua evoluzione

In futuro, nuove Iene si uniranno alla ciurma, così come tante altre navi da saccheggio cariche di prezioso merchandise da sgraffignare.