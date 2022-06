PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 5 euro con le nuove offerte

PlayStation Store ha visto l'inizio di nuove offerte che consentono, fra le altre cose, di acquistare diversi giochi PS4 scontati a meno di 5 euro. Quali vale la pena di comprare?

L'annuncio di Street Fighter 6 potrebbe aver risvegliato in voi la voglia di un bel picchiaduro a incontri, e in questo caso cosa c'è di meglio di Street Fighter V? Specie se viene via per appena 4,99€, ovverosia un quarto del suo prezzo in versione budget.

Se volete rimanere sulle produzioni giapponesi e sui combattimenti, cambiando però genere, rientra nella promozione anche Dragon Ball Xenoverse 2, lo spettacolare tie-in prodotto da Bandai Namco con tutti i personaggi dell'anime: anche questo costa solo 4,99€ anziché 19,99.

I metroidvania di nuova generazione ormai vanno per la maggiore, e il merito è anche di Salt and Sanctuary, il titolo sviluppato da Ska Studios che trovate su PS Store ad appena 4,49€ anziché 17,99. E se proprio andate pazzi per un certo tipo di atmosfere, c'è Aragami: Shadow Edition a 4,99€ anziché 24,99.

Siete fan dei titoli targati Supergiant Games? Allora sarete felici di sapere che Bastion e Transistor rientrano nell'elenco dei giochi in promozione, rispettivamente a 3,74€ e 4,74€. Chi invece apprezza le avventure di Double Fine Productions non dovrebbe perdersi Broken Age ad appena 2,99€.