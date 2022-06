Chivalry 2 ha venduto 300.000 copie su Steam

Chivalry 2 ha venduto più di 300.000 copie su Steam, in soli dieci giorni. Il gioco è stato lanciato nel negozio di Valve il 12 giugno 2022 e ha raccolto più di 5.500 recensioni "Very Positive". L'account Twitter ufficiale del gioco, tramite cui è stato dato l'annuncio, ne ha approfittato anche per ricordare che fino al 7 luglio Chivalry 2 sarà in sconto del 40% sul prezzo base.

Chivalry 2 è stato per qualche mese un'esclusiva dell'Epic Games Store. Disponibile anche per console Xbox e PlayStation, sembra che abbia trovato casa su Steam, dove si è formata la sua comunità più ampia e attiva.

Il lancio su Steam è corrisposto a quello del DLC Tenosian Invasion, che ha aggiunto nuovi contenuti, tra i quali nuove mappe, una nuova fazione, e delle nuove armi.

Ritorna sul campo di battaglia medievale definitivo.

Chivalry 2 è uno slasher multigiocatore in prima persona ispirato alle battaglie medievali cinematografiche. I giocatori potranno vivere i momenti più iconici di quest'era, dagli scontri con le spade alle piogge di frecce infuocate, passando per gli assedi dei castelli e tanto altro ancora.

Scendi sul campo di battaglia grazie al cross-play tra tutte le piattaforme!

- Buttati a capofitto in battaglie mozzafiato da 64 giocatori ispirate ad epici film d'azione medievali

- Vivi l'esperienza di conflitti su larga scala ambientati nel medioevo, con tornei e assedi dei castelli

- Scegli il tuo stile di gioco tra 4 classi e 12 sottoclassi diverse, ognuna con le sue armi e abilità uniche

e tanto altro!