Call of Duty: Modern Warfare 2, modalità gratuita in stile Escape from Tarkov nel 2023?

Call of Duty: Modern Warfare 2 riceverà una modalità gratuita con meccaniche PvPvE in stile Escape from Tarkov nel corso del 2023, stando a quanto riferito dal noto leaker Ralph Valve.

Si tratta di una fonte decisamente attendibile per quanto concerne le notizie riguardanti la serie Activision, avendo anticipato correttamente il reveal di Call of Duty: Modern Warfare 2 e diversi altri dettagli sul nuovo capitolo, che come sappiamo farà il proprio debutto il 28 ottobre.

Nome in codice Project Nexus, la modalità in questione è in lavorazione da circa quattro anni e combinerà elementi della campagna con aspetti cooperativi e competitivi, aggiungendo inoltre alcune contaminazioni RPG.

Come detto, si tratterà di un contenuto gratuito e stand alone, scaricabile e accessibile da chiunque, esattamente come Warzone e altre produzioni legate al franchise di Call of Duty: il publisher sta puntando davvero parecchio su questo mercato.

Per quanto riguarda invece l'esperienza di base, Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile al lancio con tre modalità: la campagna single player, il comparto multiplayer e la cooperativa.