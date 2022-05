Call of Duty: Modern Warfare 2, Alpha a inizio agosto e dettagli sul reveal da Ralph Valve

Continuano le voci di corridoio su Call of Duty: Modern Warfare 2. Con il reveal ufficiale che ormai sembra essere alle porte, Ralph Valve, noto insider nel panorama degli sparatutto Activision Blizzard, ha parlato delle tempistiche relative alla presentazione del gioco e svelando che avremo l'opportunità di provarlo già ad agosto tramite l'Alpha.

Nel report pubblicato sulle pagine di WhatIfGaming, Ralph Valve afferma che l'annuncio ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2 avverrà il prossimo 8 giugno, preceduto da un teaser trailer il 2 giugno, in linea con dichiarato anche Tom Henderson, altro gola profonda piuttosto noto.

Sempre secondo Ralph Valve, il trailer di annuncio sarà accompagnato dalle prime informazioni su Call of Duty: Modern Warfare 2, inclusi dettagli sul nuovo engine, il multiplayer, la tanto chiacchierata modalità DMZ e gli obiettivi di Infinity Ward per il futuro della serie. Il giorno dopo, ovvero il 9 giugno (quando tra l'altro ci sarà l'evento di apertura del Summer Game Fest), verrà presentato un filmato di gameplay tratto da uno dei livelli della campagna single player.

Stando alle fonti di Ralph Valve, inoltre, Activision Blizzard ha in programma di mostrare ulteriore spezzoni di gameplay nel corso del mese di luglio e di pubblicare l'Alpha pubblica a inizio agosto. Questa versione di prova includerà la modalità Gunfight, un 2v2 in cui l'obiettivo è quello di eliminare la squadra avversaria in un tempo limite, e sarà un assaggio di una beta più corposa che verrà pubblicata successivamente.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, per quanto la parte relativa ai test pubblici di agosto ci sembra piuttosto credibile, dato che Activision Blizzard ha pubblicato delle Alpha più o meno nello stesso periodo anche per Call of Duty: Vanguard nel 2020 e per il Modern Warfare del 2019.

In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo. Per il momento di ufficiale abbiamo solo il logo di Call of Duty: Modern Warfare 2 e la promessa di Activision Blizzard sul fatto che sarà "l'esperienza più avanzata nella storia della serie".