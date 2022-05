Xenoblade Chronicles 3 Collector's Edition includerà solo il gioco al lancio, il resto arriverà dopo

Chi acquisterà la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 al lancio si troverà tra le mani solo una copia del gioco su cartuccia, con il resto dei contenuti previsti per questa edizione da collezione che verrà consegnato durante l'autunno del 2022.

La conferma è arrivata dalle pagine del sito ufficiale di Nintendo, in cui viene fondamentalmente spiegato che la Collector's Edition verrà recapitata in due parti: al lancio, fissato per il 29 luglio, gli acquirenti riceveranno una copia di Xenoblade Chronicles 3 su cartuccia, mentre il resto dei contenuti extra, ovvero un artbook a colori da ben 250 pagine, una confezione con illustrazione realizzata da Masatsugu Saito e uno steelboook esclusivo per la scheda di gioco, verranno invece consegnati durante l'autunno, il tutto senza spese di spedizione.

"Nota: preordinando la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 riceverai la versione su scheda del gioco al lancio, il 29 luglio", recita la nota pubblicata sul sito ufficiale Nintendo. "Gli altri contenuti della Collector's Edition (custodia SteelBook, artbook e confezione illustrata) ti verranno consegnati separatamente in seguito (data di consegna prevista: autunno 2022). Tutti gli articoli ti verranno recapitati senza spese di consegna."

Xenoblade Chronicles 3, la Collector's Edition

Sicuramente si tratta di una soluzione insolita, adottata peraltro anche per il mercato Giapponese e a breve probabilmente estesa anche per il Nord America. Una possibile spiegazione per questa decisione è che in origine il lancio di Xenoblade Chronicles 3 era previsto per il mese di settembre 2022 e successivamente è stato anticipato a luglio, dunque forse non c'è stato modo per rivedere anche i piani di produzione e distribuzione del materiale della Collector's Edition. Detto questo, la soluzione adottata da Nintendo potrebbe far storcere il naso a molti di coloro interessati ad acquistare questa edizione da collezione.

Ricordiamo che i pre-order saranno disponibili solo tramite il My Nintendo Store e verranno aperti nelle prossime settimane. Potrete scoprire quando sarà possibile acquistare la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 registrando il vostro interesse a questo indirizzo. Al momento non è stato ancora annunciato il prezzo di vendita.

Rimanendo in tema, di recente Nintendo ha presentato due aree di Xenoblade Chronicles 3 attraverso nuove immagini ufficiali.