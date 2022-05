Silent Hill è in sviluppo presso Kojima Productions? Spunta un indizio grazie a Dusk Golem

Continuano i rumor relativi al presunto nuovo Silent Hill sviluppato da Konami. L'ultima novità riguarda il possibile coinvolgimento di Hideo Kojima e Kojima Productions nel progetto, un'ipotesi già circolata in passato ma che ora è tornata in auge grazie a un indizio scoperto in una delle famose immagini leak pubblicate dal noto insider Dusk Golem.

Come forse già saprete, il gola profonda pochi giorni fa aveva pubblicato una serie di scatti del presunto nuovo gioco della serie Silent Hill su Twitter, successivamente rimosse a causa della violazione del DMCA (la legge americana sul copyright). Ebbene, non pago anche della sospensione temporanea dell'account, Dusk Golem è tornato alla carica pubblicando nuovamente le immagini, stavolta su Reddit, e aggiungendone una nuova che immortala il volto di uno dei personaggi.

Analizzando questo scatto, un utente afferma che il personaggio in questione è interpretato dalla stessa attrice apparsa in alcune foto condivise da Hideo Kojima lo scorso novembre relative a delle sessioni di motion capture del prossimo progetto del suo studio.

Come possiamo notare c'è una certa somiglianza, ma difficile dire se effettivamente si tratta della stessa persona. Ma se così fosse confermerebbe il fatto che il game designer giapponese sta collaborando con con Konami per il nuovo Silent Hill, informazione che lo scorso anno era stata riportata anche dal noto portale Gematsu sulla base delle informazioni di una fonte anonima.

Detto questo ribadiamo ancora una volta che fino a prova contraria non c'è davvero nulla di ufficiale, nemmeno l'esistenza di un nuovo capitolo della serie horror di Konami, per quanto ormai gli indizi al riguardo inizino ad essere davvero numerosi.

Rimanendo in tema, secondo Jeff Grubb il prossimo Silent Hill è "altamente probabile" che sarà un'esclusiva PS5.