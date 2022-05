Silent Hill sarà esclusiva PS5? "È altamente probabile" secondo Jeff Grubb

In questi giorni vi è un rumor che sta facendo il giro di internet. Parliamo ovviamente di Silent Hill, il presunto nuovo gioco prodotto da Konami. Secondo quanto indicato, Sony è coinvolta nel progetto e, secondo Jeff Grubb, parliamo proprio di un'esclusiva PS5.

Precisamente, Grubb ha detto la propria tramite Twitter, dove ha risposto a un utente che ha chiesto se Silent Hill sarà esclusiva PS5. Le parole del giornalista sono state: "Altissima probabilità che avvenga. Sì".

Come sempre, ricordiamo che si tratta solo di voci di corridoio. Inoltre, in questo caso Grubb sembra dire la propria più che riportare un vero e proprio leak. La sua opinione si somma però ad altri leak, come quello di Dusk Golem da poco condiviso. Le parole di Grubb, tra l'altro, non confermano un'esclusività totale. Il gioco potrebbe uscire subito anche su PC, oppure potrebbe essere un'esclusiva totale ma solo temporanea, come successo con Final Fantasy 7 Remake. Inoltre, una versione Xbox potrebbe essere pubblicata poi. Tutto dipenderebbe dal tipo di accordo tra Sony, Konami e lo sviluppatore del gioco.

Ricordiamo però che non vi è alcun tipo di conferma ufficiale riguardo a un nuovo Silent Hill. Per ora sono solo leak e rumor. Le voci sono talmente rumorose da rendere difficile non credere all'esistenza del gioco, ma non bisogna mai dimenticare di separare rumor e ufficialità.

Ciò detto, Silent Hill ci manderà messaggi mentre non giochiamo, per un rumor.