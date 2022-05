Zelda Twilight Princess HD su Switch? Al team piacerebbe ma per Nintendo "non è una priorità"

Il team di sviluppo di The Legend of Zelda Twilight Princess HD - Tantalus - ha affermato che una versione per Switch non "è una priorità per Nintendo", almeno sulla base delle conversazioni tra le due compagnie. Al tempo stesso, Tantalus adorebbe l'idea di lavorare al gioco.

Precisamente, parando con Nintendo Everything, Tantalus ha affermato: "No, ovviamente adoreremmo lavorarci [ndr, a The Legend of Zelda Twilight Princess HD], ma non è una priorità per Nintendo, o perlomeno non nelle conversazioni che hanno avuto con noi".

"Il modo in cui funziona con Nintendo è che coglieremmo al volo qualsiasi opportunità di lavoro su uno dei loro giochi. C'è un continuo dialogo tra le nostre compagnie. Spesso passa un po' di tempo tra un titolo e il successivo, e potrebbero esserci altre idee che vengono proposte, ma nel caso di Skyward Sword dopo un po' di tempo è arrivata un'email che recitava 'sareste interessati a portare Skyward Sword su Switch?', al che la nostra risposta è stata 'Sì, lo siamo'. E poi abbiamo dato il via a una conversazione con Nintendo riguardo al tipo di progetto ed eventualmente abbiamo iniziato a lavorare. Quindi è stato un procedimento simile a quello che ha portato alla luce Twilight Princess (su Wii U)."

The Legend of Zelda Twilight Princess HD

Come avete letto, Tantalus è il team che si è occupato del porting di Skyward Sword HD su Switch. Inoltre, si tratta del team che ha lavorato alla versione Wii U di Twilight Princess. Sarebbe ovvero lo studio migliore per realizzare la versione Switch di quest'ultimo gioco. Per ora, però, non pare che vi sia nulla in sviluppo. Ovviamente, è possibile che il team stia semplicemente mentendo in quanto non gli è permesso di parlare del progetto prima dell'annuncio di Nintendo.

Per ora questo è quanto sappiamo. Per certo, la speranza dei giocatori è che il 2022 riservi qualche sorpresa a tema The Legend of Zelda, visto che il seguito di Breath of the Wild è stato rimandato al prossimo anno.