F-Zero: c'è ancora speranza per la serie, secondo l'ex-presidente di Nintendo of America

Nintendo sviluppa continuamente capitoli delle proprie saghe, continuando a portare avanti molte IP amate e famose. Alcune, però, sono un po' finite sullo sfondo, come F-Zero che non ha ricevuto un nuovo capitolo sin dal 2004. Dobbiamo forse arrenderci? Secondo l'ex-presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, non è così.

In un'intervista con GamesBeat, all'ex-dirigente è stato chiesto perché F-Zero è stato abbandonato da Nintendo. La riposta è stata: "Perché F-Zero è stato abbandonato? Ciò che posso condividere è che, almeno ai miei tempi, gli sviluppatori di Nintendo erano sempre pronti a sperimentare con diversi stili di gameplay, sempre pronti a pensare in che modo proporre esperienze uniche, tramite franchise esistenti o magari creando nuovi franchise. La mia scommessa è che da qualche parte nei centri di sviluppo di Kyoto, alcuni sviluppatori stiamo facendo delle prove con un'idea che potrebbe essere applicata a F-Zero. Non accade mai, almeno sulla base della mia esperienza, che una compagnia prenda la decisione cosciente di non continuare a supportare un determinato franchise. Storicamente non funzionava in quel modo, almeno quando c'ero io".

Non è la prima volta che si parla di F-Zero e della possibilità di un ritorno. Ad esempio, Takaya Imamura aveva affermato che non è morto, ma serve una grande idea per riproporlo. Tornando invece al 2012, Shigeru Miyamoto aveva affermato che a suo dire la serie non si era evoluta.

Ovviamente quelle di Fils-Aimé sono solo idee, non vi è alcun tipo di riferimento indiretto a giochi in sviluppo. Il dirigente è lontano da Nintendo da anni e non ha informazioni su quello che sta accadendo all'interno della compagnia.