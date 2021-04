F-Zero non è morto, ma serve una grande idea per riproporlo, secondo Takaya Imamura

La serie di F-Zero è sicuramente una delle più amate di Nintendo, ma, nonostante questo, sono quasi 20 anni che non si vede un nuovo episodio. Secondo Takaya Imamura, ex artista e designer di Nintendo ora in pensione, la serie di corse futuristiche a gravità zero non è morta, ma per rivederla nei negozi serve sicuramente una grande idea.

Imamura è una personalità di spicco del mondo dei videogiochi. Nel suo passato ci sono lavori del calibro di F-Zero, The Legend of Zelda: Majora's Mask, o il design di personaggi come Captain Falcon e Fox McCloud. In una recente intervista con IGN, nella quale ha ripercorso i 30 anni di carriera, Takaya Imamura ha anche voluto parlare di F-Zero e del motivo che, nonostante tutto, ha fatto passare oltre 18 anni dall'ultimo capitolo inedito.

Takaya Imamura collaborò con SEGA e Toshihiro Nagoshi alla creazione di F-Zero GX e la sua versione arcade F-Zero AX. Il risultato di quella collaborazione fu un gioco che lo stesso Imamura definisce "l'F-Zero definitivo".

F-Zero GX è considerato l'F-Zero definitivo.

Per questo motivo è stato difficile pensare a come fare meglio. "È ovvio che ci abbiamo pensato tante volte," ha detto Takaya Imamura. "Ma senza grandi idee è difficile riportarlo indietro. Questo, però non vuol dire che con il suo pensionamento la serie sia morta.

Cosa ne pensate? A quanti piacerebbe un nuovo F-Zero? O perlomeno la remastered di F-Zero GX?