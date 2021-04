Xbox: "una news noiosa ha dato il via a qualcosa di ambizioso" è la previsione di Klobrille

Il ruolo degli insider, o presunti tali, è riferire le voci di corridoio che in un qualche modo passano per le loro orecchie. Ce ne sono alcune facilmente verificabili e altre difficili da decodificare. In questo caso Klobrille, un insider focalizzato sul mondo Microsoft, ha condiviso coi suoi follower un'informazione piuttosto generica, dalle implicazioni, però, assolutamente interessanti. Secondo lui, infatti, una notizia emersa questa settimana, all'apparenza "noiosa" darà il via ad un qualcosa di estremamente ambizioso che però vedrà la luce tra diversi mesi.

Come è possibile constatare, l'insider si è tenuto piuttosto sul vago, ll'unica cosa che ha specificato è che si tratta di una notizia di questa settimana e che avrà una connessione diretta con Xbox.

"Alcune volte ci sono news di videogiochi che sembrano noiose sulla superficie, ma sono in realtà l'inizio di qualcosa di ambizioso e che ha una connessione interessante con Xbox," ha scritto Klobrille su Twitter. "Quel 'a volte' è successo questa settimana."

In seguito al messaggio ha messo un hashtag che gli chiede di tornare su questo post tra 28 mesi, ovvero quasi due anni e mezzo. Si tratta di un lasso temporale molto ampio, durante il quale può succedere di tutto. Klobrille, però, promette di tornare sull'argomento prima.

Secondo voi a quale news si riferisce? Noi puntiamo su Microsoft acquista Nuance, compagnia specializzata in IA, per 19,7 miliardi di dollari.