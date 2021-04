PlayStation Store, offerte del 17 aprile 2021

Le offerte del PlayStation Store si rinnovano con l'arrivo di ulteriori giochi per PS5 e PS4 nell'elenco delle promozioni degli Sconti di Primavera. Si tratta in questo caso di titoli che potremo acquistare a prezzo ridotto fino al 29 aprile, approfittando di sconti fino al 75%.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War, Mason e Adler durante una sequenza della campagna.

Con una riduzione pari al 35%, Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4, 45,49 euro anziché 69,99) si trasforma subito in un'occasione da non perdere per i tantissimi fan della serie Activision che erano in attesa di uno sconto. Parliamo infatti di un episodio molto interessante, che reintroduce la tanto agognata campagna in single player e lo fa sulla base di tante novità strutturali.

Ambientato nel 1981, il gioco ci mette nei panni di un personaggio inedito che deve collaborare con Russel Adler, Alex Mason, Frank Woods e altri membri di una squadra speciale autorizzata dal presidente Reagan a mettere in campo tutte le risorse necessarie per trovare ed eliminare la minaccia dell'agente russo Perseus, a quanto pare in procinto di attaccare l'occidente.

Call of Duty: Black Ops Cold War, Alex Mason durante una missione della campagna.

La formula sparatutto è quella che ben conosciamo, in cui ci si muove seguendo le azioni dei propri compagni piuttosto che decidendo in autonomia cosa fare e dove andare, ma alle missioni principali sono stati affiancati vari incarichi secondari che aggiungono sostanza all'esperienza e si traducono in diversi finali possibili per la storia.

A questo impianto così solido ed entusiasmante si affiancano il tradizionale multiplayer competitivo, la campagna Zombie cooperativa e naturalmente il battle royale gratuito Call of Duty: Warzone, per un pacchetto davvero convincente. Come? Volete giocarlo su PlayStation 5? Allora è in promozione il bundle cross-gen a 52,49 euro anziché 74,99.