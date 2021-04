PlayStation Store, offerte del 3 aprile 2021

Su PlayStation Store sono arrivati gli Sconti di Primavera, con tante offerte sui giochi PS5 e PS4, che è possibile acquistare usufruendo di sconti che arrivano al 75%. Inutile dire che per alcuni titoli ciò si traduce nel prezzo più basso di sempre. La promozione è valida fino al 15 aprile, dunque avrete tutto il tempo per fare le vostre valutazioni. Di certo si tratta di un'iniziativa interessante, che mette a disposizione svariati prodotti, anche di recente pubblicazione, a cifre sensibilmente ridotte. Ecco le nostre proposte!

Yakuza: Like a Dragon Yakuza: Like a Dragon, Ichiban Kasuga e la maggior parte dei personaggi giocabili. Prima offerta in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per Yakuza: Like a Dragon (PS5 e PS4, 41,99 euro anziché 59,99), l'episodio che ha rivoluzionato la celebre serie SEGA cambiando protagonista, ambientazione e gameplay, in quest'ultimo caso sostituendo il tradizionale sistema di combattimento action con scontri a turni in stile jRPG. La storia ruota attorno a Ichiban Kasuka, giovane membro della famiglia Arakawa che dopo diciotto anni di carcere deve scoprire cos'è accaduto al suo vecchio boss e al Clan Tojo, apparentemente sgominato dalla potente Alleanza Omi. Sullo sfondo della splendida Yokohama, Ichiban non sarà solo nella sua missione e potrà contare sull'aiuto di numerosi amici!

13 Sentinels: Aegis Rim 13 Sentinels: Aegis Rim, uno dei personaggi osserva un'enorme Sentinella. Ultimo titolo sviluppato da Vanillaware, il team autore di Dragon's Crown, 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4, 29,99 euro anziché 59,99) è anche uno dei giochi più originali degli ultimi anni, capace di miscelare in un'unica soluzione percorsi narrativi parecchio sfaccettati e meccanismi diversi. Seguiremo infatti le vicende di tredici differenti personaggi che tuttavia non vivono tutti nella stessa linea temporale, eppure si ritrovano a interagire in qualche modo per difendere il pianeta dall'attacco di orda di mostri giganti. Per contrastare la minaccia dovremo utilizzare le Sentinelle, enormi robot costruiti proprio per fronteggiare questo tipo di nemici all'interno di scontri a base strategica.

The Last of Us 2 In formato retail abbiamo già visto sconti simili, ma su PlayStation Store è la prima volta che The Last of Us 2 (PS4, 30,09 euro anziché 69,99) è disponibile a un prezzo così basso. Inutile dire che si tratta di un'occasione da non perdere per chiunque non si sia ancora cimentato con la struggente, dolorosa e coinvolgente avventura di Naughty Dog. Alcuni anni dopo gli eventi del primo capitolo, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, finché un evento drammatico non distrugge la loro tranquillità. La ragazza parte dunque per una missione di pura e semplice vendetta, scatenando la propria furia contro il gruppo armato che ritiene responsabile di quanto accaduto, senza fare sconti a nessuno.

Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima, il protagonista Jin Sakai tornato come Spettro. Lo stesso discorso vale per Ghost of Tsushima (PS4, 39,89 euro anziché 69,99), che è stato disponibile in formato retail a prezzi inferiori ma mai a una cifra così bassa su PlayStation Store. Ottimizzato anche per PS5 grazie a una modalità a 4K dinamici e 60 fps, il titolo di Sucker Punch è un action adventure solido e raffinato, capace di conquistare tanto la critica quanto il pubblico. Ambientato sull'isola di Tsushima durante la prima invasione mongola, il gioco ci mette nei panni di Jin Sakai, un samurai che viene sconfitto dai soldati nemici e ridotto in fin di vita, salvo poi tornare sul campo di battaglia come uno Spettro e vendicare i suoi compagni uccisi. Meraviglioso nei suoi paesaggi, frenetico nei combattimenti, Ghost of Tsushima merita senz'altro l'acquisto, a maggior ragione in offerta.