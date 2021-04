Rainbow Six: Parasite, un video trafugato con 5 minuti di gameplay

Rainbow Six: Parasite è stato vittima di un nuovo leak: nelle scorse ore è spuntato in rete un video trafugato con cinque minuti di gameplay tratti appunto dal nuovo episodio della serie Ubisoft, non ancora presentato ufficialmente.

Dopo il filmato con più di un'ora di gameplay di Rainbow Six: Parasite, l'ex Quarantine continua dunque a comparire in maniera indebita su YouTube e sulle piattaforme similari almeno finché, di volta in volta, Ubisoft non chiede la rimozione dei materiali.

Il video che trovate qui sopra include alcune sequenze tratte da un match online, e non c'è dubbio che l'esperienza diventi frenetica ed entusiasmante in alcuni momenti: il potenziale per un nuovo, ottimo episodio c'è tutto.

In Rainbow Six: Parasite gli Operatori si troveranno ad affrontare una minaccia inedita, nella forma di un parassita alieno che infetta le persone e gli ambienti, aggiungendo un interessante tocco sci-fi al franchise.

Focalizzato su di una modalità cooperativa per tre giocatori, il nuovo capitolo della serie Ubisoft dovrebbe fare il proprio debutto nel corso dell'anno fiscale appena iniziato, arrivando dunque nei negozi entro marzo 2022.