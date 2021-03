Rainbow Six: Parasite: più di un'ora di gameplay dell'ex Rainbow Six Quarantine è comparsa online

Più di un'ora di gameplay di Rainbow Six: Parasite è stata pubblicata su Facebook. Il gioco, conosciuto anche come Rainbow Six Quarantine, è al momento in test presso gli studi interni di Ubisoft, ma a sorpresa un suo video è comparso su Facebook.

A questo indirizzo potrete vedere il filmato.

Mostrato per la prima volta durante l'E3 2019, Rainbow Six Quarantine è uno spin-off a base di zombie del celebre R6S. Si tratta di un survival FPS a squadre ambientato in un futuro alternativo dell'universo di Rainbow Six. Un futuro sconvolto da un virus alieno che ha trasformato le persone in zombie.

Come è facile capire si tratta di un gioco molto lontano dalle tipiche atmosfere fantapolitiche di Tom Clancy, che doveva servire per portare una boccata di aria fresca in questo giocatissimo FPS tattico online. Ubisoft aveva confermato che in queste settimane il gioco era in test sul PlayStation Network, ma essendo un test tecnico, nessuno aveva potuto vedere nulla del gioco.

Perlomeno fino ad oggi, quando un'ora di filmati rubati sono comparsi su Facebook Gaming e vi rimarranno fino a quando Ubisoft non riuscirà a far valere i suoi diritti. Da questo primo assaggio possiamo vedere che Parasite utilizzerà molti degli Operatori di Siege e delle loro abilità, questa volta all'interno di un gioco PvE.

I giocatori dovranno svolgere diverse missioni e portare a termine svariati obiettivi cercando di resistere alle ondate di nemici che si riverseranno addosso. Il premio saranno loot sempre più ricchi e preziosi, che miglioreranno penetrando sempre più a fondo lungo i livelli.

I giocatori potranno provare a rallentare i nemici in svariati modi, nemici che sfoggeranno diverse abilità e comportamenti. Il gioco dovrebbe uscire tra l'aprile 2021 e il settembre dello stesso anno.

Cosa ve ne pare?