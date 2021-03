Hades su Nintendo Switch è disponibile in un'esclusiva edizione fisica

Il bellissimo Hades, il capolavoro di Supergiant Games che ha conquistato più di un premio come gioco dell'anno nel 2020, è disponibile da alcune ore in un'esclusiva edizione fisica per Nintendo Switch. Questa edizione fisica, oltre al gioco, contiene un artbook illustrato con tutti gli dei, i fantasmi e i mostri del gioco, più una versione digitale della colonna sonora ufficiale.

Vincitore del premio come Miglior Indie e Miglior Action ai The Game Awards 2020, con un totale di otto candidature tra cui quella al premio come Gioco dell'anno, il videogioco ha fatto molto parlare di sé grazie al suo gameplay accattivante e una storia coinvolgente che vede protagonisti gli dei e le creature legate alla mitologia dell'Antica Grecia. Una rivisitazione in chiave pop e moderna degli antichi miti ellenici che riuscirà a tenere incollati allo schermo tutti gli amanti dei giochi d'azione e chi è in cerca di un'esperienza di gioco innovativa e divertente.

Hades è un rogue-like che farà vestire ai giocatori i panni dell'esuberante Zagreus, il figlio di Ade, in un'avventurosa fuga dal regno dei morti. Una storia di ribellione adolescenziale che vedrà l'immortale principe degli Inferi brandire i poteri e le mitologiche armi dell'Olimpo per sfuggire a un padre opprimente, diventando sempre più forte e scoprendo nuove sfaccettature della storia a ogni tentativo di fuga. Ad aiutarlo ci saranno tutti i più famosi dei greci: Zeus, Atena, Poseidone e tanti altri daranno al protagonista diversi Benefici per potenziare le sue abilità. Ognuno di questi personaggi costituirà un importante tassello per la storia, che si snoderà tra centinaia di eventi di trama unici che sveleranno a poco a poco tutti gli aspetti della grande e problematica famiglia del Pantheon greco.

I giocatori avranno la possibilità di sviluppare il proprio personaggio in migliaia di modi diversi, adattandolo al proprio stile di gioco e di combattimento. Inoltre, grazie al continuo mutare dei labirinti degli Inferi, ogni esplorazione sarà diversa dalle precedenti e ricca di novità, per una rigiocabilità massima. All'inizio di ogni partita si sceglie la propria arma, ognuna con delle tipologie uniche di attacchi, per affrontare orde di nemici tra frenesia e combo spettacolari: nemmeno la morte sarà un ostacolo nella fuga di Zagreus dagli Inferi, perché il giocatore potrà ricominciare trovando sempre nuove sorprese a ogni game over.

Hades offre decine di ore di azione al cardiopalma e una storia avvincente da giocare ovunque e in qualsiasi momento grazie a Nintendo Switch. A partire dal 19 marzo, tutti i possessori della console avranno la possibilità di ottenere un'edizione davvero celebrativa, per godersi al massimo anche la coinvolgente colonna sonora e lo spettacolare stile artistico che caratterizzano l'inconfondibile stile dei giochi Supergiant Games.