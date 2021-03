Xbox: l'ex Netflix Marcos Waltenberg coordinerà le partnership, The Iniziative assume altri veterani

Non ci sono solo le acquisizioni nei piani di espansione di Microsoft. Il colosso di Redmond, infatti, ha annunciato diverse assunzioni di assoluto rilievo che vanno ad aumentare l'esperienza e il talento dei suoi team. La più importante, probabilmente, è l'assunzione di Marcos Waltenberg, ex Netflix, che sarà il nuovo Director del gruppo Xbox Global Partnerships. Inoltre anche The Initiative si espande, assumendo nuovi veterani.

Come dicevamo Waltemberg è la professionalità chiave di queste nuove assunzioni. Era il Director del reparto Partner Marketing di Netflix e in Xbox guiderà il team delle Partnership Globali. Il suo compito sarà quello di "cambiare, far crescere e trovare nuove opportunità nel mondo del Gaming".

Molto probabilmente sarà la figura chiave che dovrà cercare grandi esclusive per Xbox Series X|S che arriveranno dall'accordo tra Microsoft e le terze parti.

Per quanto riguarda The Initiative, Darrell Gallagher, il capo dello studio, ha annunciato che questi profili si sono uniti allo studio:

Kurt Kupser, Artist

Robert Shannon, Narrative Designer

Joseph Than, Producer

Eric Fruchter, Engine Engineer

Andrew Bair, Lead UI Programmer

Adam McDonald, Level Designer

Kupser ha fatto parte di Naughty Dog, Shannon di The Coalition, Than di Blizzard e Obsidian, Fruchter di Sony Immersive Music Studios, Bair di Gearbox e Mc Donalds di The Coalition, Next Level Games e EA. Un team davvero eterogeneo e talentuoso, che sicuramente farà del bene a Perfect Dark.