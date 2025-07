L'attrice di Perfect Dark chiede ai fan di aiutare a far tornare in vita il progetto

Come abbiamo visto, Microsoft ha cancellato Perfect Dark, Everwild e chiuso completamente The Initiative , all'interno della sanguinosa manovra che ha portato a 9.000 licenziamenti in tutta la compagnia, molti dei quali all'interno degli Xbox Game Studios.

Alix Wilton Regan è l'attrice che era stata scelta per interpretare nuovamente la protagonista della vecchia serie Rare nel promettente reboot sviluppato da The Initiative e Crystal Dynamics, che si è rivelato poi essere una delle vittime principali (in termini di giochi) nell'enorme taglio di personale e fondi comunicato nelle ore scorse da Microsoft.

L'attrice che interpretava Joanna Dark, protagonista di Perfect Dark , nel gioco recentemente cancellato da Microsoft sta chiedendo ai fan e a chiunque sia interessato di aiutare a salvarlo e farlo tornare in vita in qualche modo, sebbene la questione sembri alquanto complicata.

Una flebile speranza

L'appello della Wilton Regan è giusto una speranza: l'attrice si limita a riferire che in molti hanno espresso supporto alla causa sua e del gioco, chiedendo pubblicamente aiuto per cercare di salvare Perfect Dark e portarlo a compimento in qualche modo.



L'idea potrebbe ricalcare la strada intrapresa da Toys for Bob o Tango GameWorks con Hi-Fi Rush che sono riusciti a salvarsi il primo tornando indie e il secondo con una nuova acquisizione, ma la situazione in questo caso potrebbe essere più complessa, considerando che il progetto sembra fosse in uno stato decisamente complicato di sviluppo, e la sua suddivisione tra l'ormai chiuso studio The Initiative e Crystal Dynamics potrebbe ulteriormente complicare le cose.

Si tratta peraltro di un progetto di grosso calibro, che richiederebbe ancora dei fondi di notevole entità per essere portato a termine, cosa che rende difficile il suo recupero.

Nelle ore scorse, uno sviluppatore ha peraltro risposto alla questione sul fatto che la demo mostrata l'anno scorso fosse di fatto fasulla sostenendo che invece si basava su gameplay vero, sebbene di una versione non definitiva e ritoccata del gioco.