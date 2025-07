Manor Lords vedrà una sostanziale evoluzione di molti sistemi di gioco con il prossimo aggiornamento

Lo sviluppatore Slavic Magic è tornato a parlare del prossimo aggiornamento di Manor Lords, che non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe rappresentare un evento di grande importanza per il gioco in questione, destinato ad apportare numerose evoluzioni anche ai sistemi di gioco e ad altri elementi.

Negli ultimi sei mesi non abbiamo visto grandi cambiamenti in atto per Manor Lords, con l'update in questione che è stato posticipato e con il gioco che non ha ancora una data di uscita su console, nonostante sia stato annunciato su queste già da parecchio tempo.

Per il momento, il titolo è disponibile su PC anche attraverso il catalogo di PC Game Pass e ha già venduto la bellezza di 2,5 milioni di copie su piattaforma Windows.