Un trailer riassume il 2024 di Manor Lords e le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento maggiore

Slavic Magic conclude l'anno con un trailer che riassume il 2024 di Manor Lords, dal lancio in accesso anticipato su PC ai primi contenuti e modifiche dei primi aggiornamenti, e offrendo un assaggio delle novità in arrivo per i giocatori con l'Update 4, che sarà disponibile "presto", dunque a inizio 2025.

Come forse saprete, Manor Lords è stato lanciato lo scorso 26 aprile accompagnato da un grandissimo entusiasmo dei giocatori PC, tanto che per mesi prima della pubblicazione era il gioco più "desiderato" di Steam. Trattandosi di un gioco in accesso anticipato chiaramente è ancora un cantiere aperto, con vari ritocchi e contenuti aggiunti nel tempo tramite degli aggiornamenti. Il primo update è arrivato a fine maggio, rendendo tra le altre cose più semplici i commerci tra regioni differenti, mettendo a disposizione nuovi edifici per la conservazione dei materiali e aggiungendo una serie di migliorie alla qualità della vita.