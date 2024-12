Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe uscire in ritardo rispetto al resto della serie

Sempre meno settimane ci separano alla presentazione ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S25, prevista per il prossimo 22 gennaio, in occasione del nuovo evento Galaxy Unpacked. La nuova serie comprenderà al suo interno il modello base, Samsung Galaxy S25 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra e l'inedito modello Samsung Galaxy S25 Slim, che similmente a iPhone 17 Air presenterà uno spessore decisamente più compatto rispetto al resto della lineup. Secondo i rumor più recenti, però, il nuovo modello di casa Samsung potrebbe uscire leggermente in ritardo rispetto al resto dei modelli: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25 Slim: uscita in ritardo? Secondo quanto riportato da un rumor uscito nelle ultime ore e contrariamente rispetto a quanto creduto finora, Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe vedere la luce nel secondo trimestre del 2025, diverse settimane dopo il lancio del resto della serie, previsto a cavallo tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2025. Samsung Galaxy S25 Slim Samsung Galaxy S25 Slim presenterà uno spessore verosimilmente inferiore ai 7 millimetri: per fare un rapido confronto, il precedente Samsung Galaxy S24 offriva uno spessore di 7,6 millimetri. L'inedito modello Slim, eccezion fatta per lo spessore notevolmente ridotto, presenterà numerosi aspetti in comune con il resto della nuova serie di smartphone. Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe infatti montare lo stesso chip Snapdragon 8 Elite, presente all'interno dei rimanenti modelli, sacrificando al contempo alcune componenti come la batteria e la fotocamera.