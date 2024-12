Suda 51 annuncerà un nuovo gioco nel corso del 2025

Parlando con la testata giapponese 4Gamer.net dei suoi propositi per il 2025, Suda 51 , sviluppatore di lungo corso, nonché capo di Grasshopper Manufacture, ha detto che annuncerà il suo nuovo gioco . Più precisamente ha dichiarato: "Annuncerò un nuovo gioco. Err, forse. Sicuro." Una frase perfettamente nel suo stile. Peccato che non abbia fornito alcun dettaglio in merito e che, quindi, brancoliamo completamente nel buio.

Cosa ci aspetta

Goichi Suda, in arte Suda 51, è uno sviluppatore molto attivo, cui dobbiamo titoli quali Killer 7, la serie No More Heroes, i The Silver Case e tantissime collaborazioni, come quella con lo sparatutto Sine Mora o quella con la serie Horror Fatal Frame. Insomma, è un nome decisamente noto dell'industria dei videogiochi, non solo di quellla giapponese, anche per via dell'eccentricità delle sue produzioni, spesso davvero sopra le righe.

Il protagonista di Shadows of the Damned

Nonostante recentemente siano state pubblicate le edizioni rimasterizzate di due sue opere, Lollipop Chainsaw RePop e Shadows of the Damned: Hella Remastered, è dal 2023 che non ci sono voci riguardanti il suo nuovo gioco, che dovrebbe essere un action di grosso calibro, più grande di qualsiasi cosa che abbia mai fatto.

L'ultimo progetto di ampio respiro di Suda 51 è stato No More Heroes 3, un action risalente al 2021 ed è stato pubblicato su Nintendo Switch, quindi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.