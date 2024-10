A distanza di tredici anni, Shadows of the Damned: Hella Remastered ripropone quell'esperienza nell'ambito di un'edizione rimasterizzata: siete pronti a impugnare di nuovo il fido Boner e a farvi strada negli inferi per salvare l'amata Paula?

Eravamo a Tokyo nel 2010 quando, durante una conferenza di Electronic Arts, Goichi Suda ha presentato al pubblico il suo nuovo titolo: Shadows of the Damned. Sulla carta si trattava di un progetto da sogno , che univa il folle immaginario di Suda all'esperienza di Shinji Mikami e al talento di un giovane game director italiano, Massimo Guarini, condendo il tutto con le musiche di Akira Yamaoka.

Trama e comparto narrativo

Esattamente come la prima volta, gli istanti iniziali della campagna di Shadows of the Damned: Hella Remastered lasciano un po' interdetti: vediamo il protagonista, Garcia Hotspur, un cacciatore di demoni introdotto in maniera decisamente sbrigativa, che si sofferma a parlare con un mostro appena abbattuto per poi scoprire di essere caduto in trappola.

Tornato di corsa al suo appartamento, infatti, l'uomo vede l'amata Paula in balia del malvagio Fleming: un enorme demone dotato di sei occhi, che vuole evidentemente vendicarsi delle azioni del cacciatore e che per questo conduce la ragazza nel suo castello infernale. Garcia, a ogni modo, non ci pensa due volte a lanciarsi nel vuoto per seguire il nemico nel suo regno.

Per fortuna con lui c'è l'inseparabile amico Johnson, un teschio infuocato e incapace di stare zitto, che proprio dagli inferi ha deciso di fuggire ma che conosce piuttosto bene quel posto. In più le sue peculiari abilità gli permettono di trasformarsi in diverse armi e persino in una moto: Kyashan ha il suo Flender, e via a bussare alle porte dell'ade.

Garcia e Johnson in Shadows of the Damned: Hella Remastered

Certo, l'inferno immaginato da Goichi Suda non è fatto di gironi bensì somiglia un po' a un borgo medievale, ma è solo la prima parte di un percorso che nei caricamenti fra uno stage e l'altro cita in maniera palese la schermata di progressione del classico Ghosts 'n Goblins, conducendoci all'interno di cinque diversi atti, divisi a loro volta in vari capitoli che ci terranno impegnati per almeno otto ore.

Gli irriverenti scambi fra Garcia e Johnson rappresentano ancora il piatto forte dell'esperienza, che fra riferimenti scatologici e battute a sfondo sessuale non mancheranno di strapparvi qualche sorriso mentre affrontate i tanti nemici lungo il cammino e risolvete gli enigmi basati sull'alternanza di luce e ombra, quest'ultima una dimensione mortale per gli esseri umani che si soffermano troppo al suo interno.

Ci sono fasi in cui Garcia si ritrova nell'oscurità e deve correre verso la luce in Shadows of the Damned: Hella Remastered

Alla fine dei conti non c'è una vera e propria storia alla base di Shadows of the Damned: Hella Remastered, che sfrutta una serie di espedienti per mettere in scena questa improvvisa missione di salvataggio e la condisce con sequenze ispirate a Evil Dead, cartelli informativi in stile BioShock, una marea di riferimenti a Resident Evil 4 e una colonna sonora che ha ovviamente personalità da vendere.