Shadows of the Damned Hella Remastered è censurato su console in Giappone, Mikami e Suda51 criticano il CERO

Ciò a quanto pare proprio non è andato giù a Shinji Mikami e Goichi Suda, i co-creatori del titolo, che hanno criticato l'operato del CERO, riferendo che le sue decisioni vengono prese da "persone che non giocano ai videogiochi" .

Le versioni per console di Shadows of the Damned: Hella Remastered , la versione rimasterizzata dell'action del 2011, hanno subito delle censure in Giappone a causa delle imposizioni del CERO , l'ente di classificazione dei videogiochi locale (l'equivalente del nostro PEGI).

Le censure del CERO

In un'intervista con GameSpark, Suda51 ha confermato le censure imposte dal CERO per il mercato giapponese, spiegando che ciò ha comportato dei grattacapi in termini di sviluppo, visto che è stato necessario creare due versioni di Shadows of the Damned: Hella Remastered, una censurata e l'altra no, con tutti gli aspetti negativi del caso. "Abbiamo dovuto preparare due versioni del gioco, una vera sfida", ha spiegato. "Nel rimasterizzare il gioco, abbiamo dovuto sviluppare due versioni contemporaneamente, il che ha avuto un impatto enorme sul nostro carico di lavoro e ha prolungato il periodo di sviluppo".

Nella stessa intervista è intervenuto anche Shinji Mikami, che ha criticato apertamente il lavoro del CERO in Giappone. "Penso che sia una situazione strana: ci sono persone che vogliono giocare a giochi provocatori e altre che non giocano ai videogiochi e che cercano di impedire il divertimento degli altri limitando queste opere con regolamenti", ha detto Suda.

Suda ha aggiunto: "Se vengono imposte delle restrizioni regionali, non abbiamo altra scelta che rispettarle, ma mi chiedo sempre cosa ne pensino i giocatori. Ad esempio, se molte persone comprano la versione PC su Steam perché vogliono giocarci senza restrizioni, sarebbe un po' triste, considerando che è disponibile su diverse piattaforme. Mi viene da chiedermi a chi siano rivolte le restrizioni - per lo meno, non credo siano rivolte ai clienti che giocano".

Mikami ha tirato in ballo l'esempio di Dead Space, la cui vendita è stata vietata in Giappone, costringendo i giocatori interessati ad acquistare una copia importata da altri paesi. "All'epoca ebbi l'opportunità di parlare con le persone dello studio di sviluppo negli Stati Uniti", ricorda Mikami. "Quello che ricordo ancora vividamente è che alcuni di loro erano in lacrime, dicendo: 'Abbiamo lavorato così duramente su questo gioco, ma non siamo riusciti a farlo uscire in Giappone'".

Vi ricordiamo che Shadows of the Damned: Hella Remastered sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam ad "Halloween 2024", ovvero il 31 ottobre. Se ancora non lo avete fatto, ecco le nostre impressioni dopo aver provato questa remaster.