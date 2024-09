Lo sparatutto con dinosauri Son and Bone ha una data di uscita su PS5 e PC, ed è vicinissima

Gli sviluppatori di TeamKill Media, gli autori di Quantum Error, hanno annunciato la data di uscita di Son and Bone . Se siete interessati a questo peculiare sparatutto in prima persona a base di dinosauri non dovrete attendere a lungo, anzi: il lancio su PS5 e PC tramite Epic Games Store è fissato a domani, 4 settembre .

Uno sceriffo solitario contro un esercito di dinosauri ed alieni

Son and Bone ci cala nei panni dello sceriffo Sam Judge, che per una serie di strani eventi, si ritrova in un altro mondo popolato da creature preistoriche. Per sopravvivere dovrà imbracciare armi da fuoco di vario genere e fare piazza pulita di dinosauri e alieni di ogni tipo. Il gioco si presenta come uno sparatutto in prima persona vecchia scuola dai ritmi molto frenetici. Il gioco era stato annunciato poche settimane fa, con gli sviluppatori che parlavano di una data di uscita molto vicina. Ebbene, sono stati di parola.

Ecco i requisiti di sistema per PC:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Memoria: 8GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / Radeon RX 5700XT

DirectX 12

Spazio di archiviazione: 40 GB

Consigliati