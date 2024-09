Steam propone una valanga di offerte con il Festival dell'Esplorazione Spaziale

Steam ha dato inizio al Festival dell'Esplorazione Spaziale, proponendo tantissime offerte su giochi a tema ambientati nello spazio profondo, inclusi sempreverdi come No Man's Sky, Stellaris e The Outer Worlds.

Tra i giochi in promozione troviamo l'avvincente avventura spaziale The Invincible, ora in offerta a 19,79 euro, con uno sconto pari al 34%. Se volete perdervi in un numero praticamente infiniti di pianeti alieni, No Man's Sky è scontato a 23,59 euro, contro i 58,99 euro canonici, mentre gli amanti degli strategici possono acquistare Stellaris al prezzo stracciato di 9,99 euro o all'interno dello Starter Pack con varie espansioni a 35,95 euro.