Stellar Blade accettato e Dead Space bannato: EA Japan accusa l'ente CERO di doppiopesismo

Come abbiamo visto, Stellar Blade non ha nemmeno subito alcuna censura , come riferito dagli sviluppatori del team ShiftUp, cosa che ha acuito il risentimento di Shaun Noguchi, general manager di EA Japan, il quale ha sollevato la questione su X.

Stellar Blade ha ottenuto la classificazione CERO D in Giappone, cosa che lo rende giocabile da utenti al di sopra dei 17 anni e che invece non fu concessa a Dead Space, che di fatto non è stato distribuito sul territorio, a causa di una mancanza di classificazione ufficiale possibile.

Un'ambiguità di fondo nel processo di classificazione?

Il post di Noguchi riportato da VGC

"Che significa questo, CERO?" Ha scritto Noguchi, "avevate detto che il nostro Dead Space non poteva andare perché vi era presenza di danni al corpo e organi visibili, ma qui ci sono entrambe le cose, dunque non capisco come possa rientrare in CERO D".

Il general manager di EA Japan si riferisce ad alcune specifiche sezioni che non possono essere presenti contemporaneamente come contenuti e caratteristiche di un gioco per poter rientrare all'interno della classificazione CERO D.

La presenza di entrambe queste caratteristiche impedì a Dead Space di ricevere una classificazione e il gioco non venne dunque distribuito in Giappone, ma in base a quanto riferito da Noguchi entrambe le sezioni vengono rilevate anche in Stellar Blade, che invece ha ottenuto la classificazione CERO D e verrà distribuito.

"Giusto per evitare qualsiasi incomprensione, non ho nulla contro Stellar Blade di per sé", ha aggiunto Noguchi, "È un gioco divertente e raccomando a tutti di acquistarlo", ha riferito, ma chiaramente sembrano esserci delle valutazioni contrastanti presso il CERO.

"Questo è solo una rimostranza sull'ambiguità del processo di controllo in Giappone", ha spiegato l'executive di EA, "e posso dare anche molti altri esempi di questa ambiguità e di come questa sia prevalente nel processo di revisione anche per altri giochi".

In sostanza, secondo Noguchi le decisioni prese dal CERO non sarebbero sempre univoche, e questa ambiguità fondamentale porterebbe a un certo squilibrio nelle valutazioni, che si riflettono in ciò che può essere distribuito sul mercato, facendo pensare che l'ente non sia del tutto imparziale.