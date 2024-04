Stellar Blade: nessuna censura sul gioco, avrà gli stessi contenuti in tutti i paesi

ShiftUp, il team coreano autore di Stellar Blade, tiene a specificare che il gioco non avrà censure e uscirà con gli stessi contenuti in tutti i paesi, cosa che può rappresentare un elemento distintivo in alcune aree.

In certi casi, come in Giappone, alcuni contenuti vengono a volte modificati in maniera da far rientrare i titoli all'interno di fasce d'età più ampie, riducendo gli elementi controversi in modo da poter vendere il gioco a giocatori più giovani e ampliare così il pubblico potenziale, ma evidentemente con Stellar Blade gli sviluppatori hanno voluto dare priorità all'integrità dei contenuti.



Non per nulla, in alcuni paesi i "seni ondeggianti" sono stati specificamente segnalati nelle classificazioni delle rating board, portando in alcuni casi a un innalzamento della fascia d'età consigliata per l'uso del gioco.