GCC Pokémon: Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato, svelate 2 nuove carte in esclusiva

Crepuscolo Mascherato ci porta a Nordivia, un luogo dove umani e Pokémon vivono in armonia con la natura. Qui ci troveremo a svelare i segreti del Pokémon leggendario mascherato Ogerpon, che appare come Pokémon-ex Teracristal di ben quattro temibili tipi diversi.

La data di uscita della nuova espansione in Italia è fissata per il 24 maggio, e porterà con sé diverse novità con tante carte aggiuntive inedite che andranno ad arricchire la meccanica di gioco, apportando diverse aggiunte alla storica base del GCC di Pokémon.

Applin

Applin, la carta ufficiale del GCC Pokémon

Applin è un Pokémon di tipo erba introdotto nell'ottava generazione, che si presenta caratterizzato da un aspetto molto particolare, visto che nella buffa illustrazione lo vediamo rappresentato come una sorta di mela con occhi e coda. È in effetti una creatura che, come dice la descrizione ufficiale, vive all'interno di una mela e, in mancanza di questa, si disidrata e si indebolisce.

Dotato di 40 PS, Applin è in grado di eseguire un Attacco Capriola, la cui potenza può essere incrementata attraverso un lancio di moneta, nel caso in cui esca testa. Si evolve in Flapple tramite Aspropomo, in Appletun tramite Dolcepomo o in Dipplin, che a sua volta si evolve in Hydrapple.