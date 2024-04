Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di aprile

Continuano a pieno regime le uscite su Xbox Game Pass, all'interno di un mese che si conferma ricco di novità interessanti. Dopo una prima infornata che ha portato ad alcuni debutti di un certo rilievo, assistiamo anche in questi giorni ad almeno un paio di lanci di grande interesse direttamente nel catalogo del servizio in abbonamento, che dimostrano come ci sia sempre una notevole attenzione anche per quanto riguarda gli accordi di esclusiva per i titoli al day one, con tre dei sei giochi in arrivo che appartengono proprio a questa categoria. Prima di proseguire, ricordiamo che anche il catalogo di Game Pass Core, ovvero l'abbonamento base tra quelli proposti da Microsoft, si arricchisce questo mese di tre giochi, nella fattispecie Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete e Wreckfest, dimostrando la volontà di non lasciare a bocca vuota chi è abbonato a quello che un tempo era Xbox Live Gold.

Orcs Must Die! 3 - Cloud, Console e PC (17 aprile) Orcs Must Die! 3 mette in scena un notevole caos orchesco La particolare serie di Robot Entertainment ha raggiunto il culmine con Orcs Must Die! 3, uscito ormai qualche anno fa ma ancora perfettamente godibile e dunque un'ottima introduzione nel catalogo di Game Pass. Anche in questo caso, il gameplay è ibrido e si presenta come un azzeccato misto tra un gioco d'azione con scontri in mischia ed elementi da strategico nella declinazione del Tower Defense. L'idea di base funziona, e col tempo è stata ulteriormente perfezionata fino a questo terzo capitolo che ne rappresenta l'interpretazione più completa e ben strutturata. In Orcs Must Die! 3 ci troviamo ancora una volta a dover respingere le orde di orchi che cercano di invadere il regno con le loro armate composte da diverse tipologie di unità: per fare questo, oltre ad agire direttamente con il protagonista utilizzando armi, attacchi fisici e magie, è necessario piazzare trappole e sistemi difensivi per frenare l'avanzata dei nemici, alternando in maniera efficace l'approccio strategico con quello più action, in singolo o multiplayer cooperativo.

EA Sports NHL 24 (EA Play) – Console (18 aprile) EA Sports NHL 24 presenta situazioni realistiche EA Play contribuisce ad arricchire questa mandata di Xbox Game Pass Ultimate con l'arrivo di EA Sports NHL 24 all'interno del Vault dei giochi accessibili liberamente dagli abbonati. Si tratta della nuova simulazione annuale dedicata al massimo campionato di hockey del Nord America, con le licenze ufficiali della lega in questione aggiornate all'ultima stagione. Ovviamente risulta essere un gioco alquanto di nicchia nel nostro paese, dove questo sport non conta propriamente su eserciti di appassionati, ma si tratta comunque della simulazione più accurata disponibile attualmente sul mercato, nonché praticamente l'unica a contare anche sulle licenze ufficiali della NHL, dunque un titolo a suo modo fondamentale per chi fosse interessato all'hockey su ghiaccio in forma videoludica. Struttura e contenuti di NHL 24 sono quelli tipici della serie, con alcune evoluzioni applicate in termini di animazioni e movimenti dei giocatori, che consentono anche novità nel controllo del dischetto e alcune nuove modalità di gioco aggiuntive.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Cloud, Console e PC (23 aprile) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes propone la particolare impostazione strategica di Suikoden Il primo debutto su Game Pass di questa seconda metà di aprile è rappresentato da Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, RPG di stampo giapponese che si fregia di essere l'erede spirituale della serie Suikoden. È in effetti sviluppato da un team di veterani del franchise Konami, guidato proprio da Yoshitaka Murayama, creatore della serie, scomparso prematuramente proprio il mese scorso. Così come accadeva in Suikoden, anche Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes consente di reclutare oltre 100 personaggi giocabili, ognuno con un proprio background e caratteristiche specifiche, per utilizzarli in combattimento. La storia del gioco ci porta ad Allraan, un territorio composto da diverse nazioni ognuna caratterizzata da specifiche culture e storie differenti che ha portato, nel tempo, allo scoppio di guerre e alla formazione di alleanze per i frequenti scontri fra umani, uomini-bestia ed elfi. La storia racconta l'incontro tra il giovane ufficiale imperiale Seign Kesling e Nowa, un ragazzo proveniente da un remoto villaggio, tra i quali nasce una forte amicizia che si solidifica nell'incredibile impresa di fermare lo strapotere dell'Impero Galdean.

Another Crab's Treasure - Cloud, Console e PC (25 aprile) Another Crab's Treasure è un souls-like davvero molto particolare Disponibile su Game Pass fin dal lancio sarà anche Another Crab's Treasure, gioco all'apparenza piuttosto folle, trattandosi di un vero e proprio souls-like a tema sottomarino. L'idea centrale è usare per protagonista un paguro, cosa che chiaramente stravolge la visione classica dei titoli di questo tipo, trasformando il tutto in una versione cartoonesca e vivace dell'action RPG ma dotata comunque di un gameplay profondo e impegnativo, nonostante l'estetica più faceta. Protagonista di Another Crab's Treasure è Kril, un paguro che viene improvvisamente privato del suo guscio e costretto a recuperare un tesoro nascosto per poterlo riavere indietro. Da qui parte un'incredibile avventura per i fondali marini, attraverso barriere coralline, città sommerse e ambientazioni varie alla ricerca di tesori e nel tentativo di recuperare la propria casa, affrontando numerose minacce che derivano anche dal degrado dell'ambiente. L'idea del paguro combattente si riflette anche nel gameplay, perché l'uso di diversi oggetti come guscio si trasforma in una meccanica fondamentale sull'applicazione di varie corazze con diverse caratteristiche.

Manor Lords - PC (26 aprile) Manor Lords propone una ricostruzione storica di rilievo Il gioco probabilmente più atteso di questo periodo su Game Pass è Manor Lords, in arrivo attraverso l'accesso anticipato di Game Preview su PC e successivamente anche su Xbox Series X|S. Quella disponibile dal 26 aprile non sarà dunque la versione completa e definitiva, visto che il progetto dovrà attraversare ancora una fase di sviluppo e completamento, ma dovrebbe comunque rappresentare un'esperienza decisamente solida, considerando anche quanto è stato provato finora in sede di anteprime. Manor Lords si pone come una particolare fusione di city builder medievale, gestionale e strategico, con la volontà di mettere in scena una ricostruzione storica quanto più fedele possibile del "burgage plot", il modello basilare di insediamento che era tipico della Franconia del XIV secolo, ovvero l'ambientazione messa in scena. Dall'architettura degli edifici all'organizzazione di campi e strade, fino alla riproduzione delle tecniche di coltura e dei tipi di vegetali e animali presenti, il gioco punta a un'accurata riproduzione di questi particolari insediamenti, che hanno caratterizzato buona parte del medioevo nella zona centrale della Germania, dando all'utente la possibilità di espanderli, farli evolvere e proteggerli con le armi, se necessario.