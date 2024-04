Xbox Game Pass Core: nuovi giochi si aggiungono anche al catalogo dell'abbonamento base

Si tratta di titoli molto interessanti, con Deep Rock Galactic che continua peraltro a contare su una notevole base di utenti attivi per il particolare FPS cooperativo sui nani spaziali, mentre Wreckfest è ancora un gioco di corse molto interessante, data anche le sue peculiarità distruttive.

Insieme ai nuovi titoli in arrivo in Xbox Game Pass standard, anche gli abbonati Core vedranno dunque espandere il proprio catalogo di titoli accessibili a partire dal 23 aprile con l'arrivo dei seguenti titoli:

L'ex-Xbox Live Gold

Wreckfest è un gioco di guida molto interessante

Game Pass Core è sostanzialmente il nuovo Xbox Live Gold, rinominato e riorganizzato come parte integrante del Game Pass di Microsoft, risultando come il tier di partenza per il servizio.

Si tratta dell'abbonamento base tra quelli proposti da Microsoft, che per un prezzo più economico consente di accedere alle funzionalità online delle console e anche di scaricare e giocare un catalogo di giochi, il quale si espande progressivamente, come vediamo anche con questa nuova mandata di titoli.