Xbox Game Pass, annunciati i giochi della seconda metà di aprile

Oltre a Harold Halibut, disponibile da oggi , la piattaforma in abbonamento vedrà l'arrivo domani di Orcs Must Die! 3 , coinvolgente tower defense in terza persona in cui avremo il compito di piazzare trappole e postazioni al fine di arrestare l'avanzata di orde apparentemente interminabili di orchi e mostruosità varie.

Gli altri giochi

Il 18 aprile sarà la volta di EA Sports NHL 24 (EA Play), mentre gli appassionati di jRPG potranno entusiasmarsi dal 23 aprile con Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un'appassionante avventura in cui potremo vestire i panni di oltre cento eroi e viaggiare in solitaria o insieme agli amici per salvare il mondo da una terribile minaccia.

Another Crab's Treasure, in arrivo il 25 aprile, è un originale soulslike in cui controlliamo Kril, un granchio eremita che si trova ad affrontare nemici sempre più forti in una missione per il recupero della sua preziosa conchiglia sul fondo del mare.

Il 26 aprile sarà la volta del già citato Manor Lords, l'interessante strategico medievale in cui potremo costruire città, dar vita a spettacolari battaglie su larga scala e cimentarci con complesse simulazioni economiche e sociali per governare le nostre terre e conquistarne di nuove.

Il 30 aprile, infine, arriverà su Game Pass Have A Nice Death, un affascinante roguelike che ci vedrà vestire i panni della Morte stessa, impegnata a dimostrare ai suoi "dipendenti" chi comanda.