Harold Halibut: un trailer svela la data di uscita dell'affascinante avventura

Nel corso del Future Games Show 2024 è arrivato anche un nuovo trailer per Harold Halibut, l'affascinante avventura grafica realizzata in stop motion, che svela finalmente la data di uscita ufficiale per il gioco: sarà disponibile dal 16 aprile 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al lancio nel catalogo di Game Pass.

Come potete vedere anche dal trailer, nel caso non lo conosciate da prima, Harold Halibut è un gioco molto particolare, soprattutto perché interamente realizzato con la tecnica dello stop motion, ovvero utilizzando figure e scenari reali che vengono ripresi e animati in maniera meccanica, ma le peculiarità non si fermano solo all'aspetto estetico.

Il gioco racconta un'interessante storia che mischia fantascienza e relazioni sociali in una situazione peculiare.

Il protagonista, Harold, vive infatti all'interno di una navicella spaziale che ospita una comunità di umani fuggita dalla Terra sull'orlo di una devastante guerra, ma qualcosa nel viaggio è andato storto e ora la nave con l'intera comunità si ritrova immersa in un oceano alieno.