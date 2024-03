The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i problemi, le sfide e come Nintendo li ha risolti

Gli sviluppatori Nintendo non parlano di frequente ma, nelle rare occasioni in cui lo fanno, svelano spesso delle preziose informazioni sui loro processi creativi. La conferenza più celebre risale forse al 2017, tenutasi come quella di cui parliamo oggi alla Game Developers Conference, perché incentrata su un gioco capace di segnare un'epoca: ci riferiamo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ai tempi a parlare furono Hidemaro Fujibayashi, direttore dell'opera, Satoru Takizawa, direttore artistico, e Takuhiro Dohta, direttore tecnico. Mostrarono vari documenti interessanti, tra cui il prototipo iniziale basato sull'originale The Legend of Zelda; l'approccio al level design in un open world, incentrato su schemi triangolari volti a invogliare la curiosità del giocatore, così da farlo spostare né in modo troppo nomade, né troppo lineare. Dohta parlò del motore fisico e di quello chimico.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: una delle creazioni più basilari del gioco

Nella conferenza di pochi giorni fa, l'argomento d'interesse è stato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, séguito diretto di Breath of the Wild. Degli oratori originali è comparso nuovamente soltanto Takuhiro Dohta, anche stavolta nel ruolo di direttore tecnico. A lui si sono aggiunti Junya Osada, programmatore dei suoni, e Takahiro Takayama, anch'egli di ritorno nello stesso ruolo ricoperto in Breath of the Wild, e cioè quello di programmatore della fisica del gioco.

Tears of the Kingdom, come quasi tutti voi saprete, ha riproposto la stessa Hyrule di Breath of the Wild, aggiungendo - tra le altre cose - delle caverne, delle Isole Celesti in cielo, e un intero mondo sottoterra: tre mappe all'interno della stessa avventura, in pratica. A livello strutturale tuttavia, nonostante alcuni giocatori si aspettassero il contrario, è rimasto molto simile a Breath of the Wild. Concettualmente ha premuto l'acceleratore sull'interazione e sulle libertà concesse all'utente, e proprio su questi aspetti si è focalizzata la conferenza.